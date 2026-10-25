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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Congress workers will keep an eye on the electoral roll revision.

Kanpur News: मतदाता सूची पुनरीक्षण पर नजर रखेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता

Sun, 25 Oct 2026 02:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:33 AM IST
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Congress workers will keep an eye on the electoral roll revision.
कानपुर। महानगर कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए। शनिवार को जिलाध्यक्ष पवन गुप्ता ने पांचों विधानसभा क्षेत्रों के वार्ड अध्यक्षों और प्रभारियों से बूथ स्तर पर मतदाता सूची से जुड़े कार्यों की निगरानी करने को कहा है। तिलक हाल में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे अभियान की जानकारी ली। कहा कि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटने या उसके अधिकारों का हनन होने की स्थिति में कार्यकर्ता आवाज उठाएं। बूथ और वार्ड स्तर पर लगातार सक्रिय रहने के निर्देश दिए। बैठक में पदम मोहन मिश्रा, निजामुद्दीन खान, इखलाख डेविड, मदन मोहन शुक्ला, विनय पांडेय, अमिताभ मिश्रा, राजू कश्यप, पीडी साहू आदि मौजूद रहे। (ब्यूरो)
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