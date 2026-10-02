Kanpur News: कांग्रेस आज से मनाएगी लोकतंत्र बचाओ सप्ताह
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:20 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:20 AM IST
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कानपुर। महानगर कांग्रेस एआईसीसी और पीसीसी के निर्देश पर गांधी जयंती के अवसर पर दो से आठ अक्तूबर तक लोकतंत्र बचाओ सप्ताह मनाएगी। इस दौरान इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार को लेकर जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।
जिलाध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि अभियान में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ जिला और वार्ड स्तर पर बैठकें की जाएंगी। कार्यकर्ता लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ब्लॉक और वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकें कर आगामी कार्यक्रमों की तैयारी की जाएगी। वोट बचाओ-देश बचाओ संदेश के साथ मार्च निकाला जाएगा।
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जिलाध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि अभियान में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ जिला और वार्ड स्तर पर बैठकें की जाएंगी। कार्यकर्ता लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ब्लॉक और वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकें कर आगामी कार्यक्रमों की तैयारी की जाएगी। वोट बचाओ-देश बचाओ संदेश के साथ मार्च निकाला जाएगा।
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