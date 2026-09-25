Kanpur News: सीएम ग्रिड की पांचों सड़कें 30 नवंबर तक करें पूरी

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बैठक में अर्बन रूरल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एसोसिएशन (यूरिडा) के अधिकारी, महापौर प्रमिला पांडेय, सांसद रमेश अवस्थी, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय और विधायक भी शामिल रहे। सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि सड़कें समय पर नहीं बनीं तो जनता की नाराजगी जनप्रतिनिधियों को झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जहां सड़क बन जाए वहां फुटपाथ का काम भी साथ-साथ पूरा कराया जाए। विधायक सुरेंद्र मैथानी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी दिक्कतों का मुद्दा उठाया।समीक्षा से पहले विशेष सचिव और यूरिडा अधिकारियों ने घंटाघर से परेड, बगिया क्रॉसिंग और स्वरूपनगर की तीन सड़कों का निरीक्षण किया। जल निगम को अपने लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए ताकि सड़क निर्माण समय सीमा में पूरा हो सके। वहीं, बैठक के बाद महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि शासन से अधिकारी सीएम ग्रिड सड़कों की जानकारी लेने आए थे। आरोप लगाया कि शासन की सख्ती की खबर मिलते ही रातों-रात सड़कें बनने लगीं। इससे स्पष्ट है कि काम पहले भी कराया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर देरी की गई।हम नाराजगी झेल रहे तो आप भी तैयार रहेंयूरिडा के सीईओ की मौजूदगी में महापौर ने सांसद की टिप्पणी का हवाला देते हुए अधिकारियों से कहा कि अगर जनता की नाराजगी जनप्रतिनिधियों को झेलनी पड़ रही हैं तो अधिकारी भी इसके लिए तैयार रहें। उन्होंने नगर आयुक्त से कहा कि जनता सड़कों को लेकर जनप्रतिनिधियों से सवाल करती है और उन्हें जवाब देना पड़ता है। अधिकारियों को बताना होगा कि बजट उपलब्ध होने के बावजूद एक साल तक सड़कें क्यों नहीं बन सकीं। बैठक के बाद महापौर ने बृजेंद्र स्वरूप पार्क में बनाए गए मंगल भवन की कमेटी नगर आयुक्त की ओर से भंग किए जाने पर भी नाराजगी जताई।