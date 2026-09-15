कन्नौज: कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से कक्षा छह की छात्रा लापता, मां के फोन से खुला मामला; देर रात पुलिस को सूचना

स्कूल से कैसे निकली छात्रा, जांच शुरू

कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि छात्रा इसी वर्ष कक्षा छह में दाखिल हुई है। वह बिना बताए स्कूल से निकलकर घर पहुंच गई। छात्रा स्कूल से कैसे निकली और इसकी जानकारी विद्यालय प्रबंधन को क्यों नहीं हो पाई, इस लापरवाही को लेकर जांच कराई जा रही है।