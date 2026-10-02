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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   City players hoisted the flag in State Badminton

Kanpur News: स्टेट बैडमिंटन में शहर के खिलाड़ियों ने लहराया परचम

Fri, 02 Oct 2026 02:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:48 AM IST
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City players hoisted the flag in State Badminton
कानपुर। ग्रीनपार्क स्टेडियम में बृहस्पतिवार से स्व. सीताराम पांडेय स्मृति द्वितीय उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर मेजर बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। पहले दिन शहर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर कामयाबी का परचम लहराया।
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बालिका वर्ग में शहर की सिद्धि झा ने प्रयागराज की जय श्री को 30-24 से हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया। वहीं पुरुष एकल में कानपुर के नमन खन्ना ने लखनऊ के रविंद्र कुमार प्रियदर्शी को 30-16 से पराजित किया। शहर के ध्रुव ने प्रयागराज के रिद्धि विनायक को 30-6 से शिकस्त दी। प्रयागराज के सौरभ शुक्ला ने कानपुर के रुद्रांग यादव को 30-8 और बलिया के शिवम शेखर ने शहर के निखिल पाल को 30-9 से हराया।
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मेरठ के अथर्व शर्मा ने कानपुर के तनिष्क कुमार सिंह को 30-11 से और प्रयागराज के सौम्य प्रकाश यादव ने लखनऊ के आदित्य सिंह को 30-24 से हराकर कर अगले दौर में जगह बनाई। चार अक्तूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर के 370 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, चेयरमैन मनोज पांडेय, अध्यक्ष डॉ. एके अग्रवाल, रामावतार शुक्ला, कमल कटारिया, आरएसओ कर्मवीर सिंह, डॉ. मनीषा अग्रवाल, उपाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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