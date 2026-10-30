Kanpur News: खो-खो में सीएचएस एजुकेशन सेंटर बना चैंपियन

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प्रतियोगिता के अंतिम दिन खेले गए पहले सेमीफाइनल में पूर्णचंद्र विद्या निकेतन ने हरमिलाप मिशन स्कूल को कड़े मुकाबले में एक अंक से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में सीएचएस एजुकेशन सेंटर ने शानदार खेल और आपसी तालमेल के दम पर श्रीराम एजुकेशन सेंटर को एक पारी और 11 अंकों से शिकस्त दी। फाइनल में भी सीएचएस की टीम ने शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और जीत दर्ज की।मुख्य अतिथि विधायक महेश त्रिवेदी, विशिष्ट अतिथि कानपुर बुकसेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी गुप्ता, विद्यालय के निदेशक सरदार अमरप्रीत सिंह, प्रबंधक सरदार हर्षप्रीत सिंह, प्रबंधन समिति की सदस्य संजोत कौर और नवजोत कौर, प्रधानाचार्या डॉ. कृष्णा चौहान तथा उप प्रधानाचार्या मोनिका जॉन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान डॉ. राम पंजवानी, मुनेंद्र कुशवाह, शिशुपाल सिंह, कशिश सिंह चंदेल, नारायण जी श्रीवास्तव, अनुज खरे और अनुराधा अवस्थी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।