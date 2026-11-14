Kanpur News: चुनाव के लिए सुरक्षा बलों के ठहरने की व्यवस्थाएं परखीं

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उन्होंने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, श्री बाबाजी आनंदेश्वर महाविद्यालय और रामजानकी महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा बलों के ठहरने के लिए आवास, पेयजल, बिजली, शौचालय, साफ-सफाई और भोजन सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति देखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कराने के निर्देश दिए। एएसपी ने कहा कि चुनाव ड्यूटी के लिए आने वाले सुरक्षा बलों को ठहरने और आवागमन के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए शिवली थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह को संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन से समन्वय बनाकर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण में मिली कमियों को भी तत्काल दूर कराने को कहा, ताकि चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिल सके।

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कानपुर देहात। आगामी चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बलों के ठहरने की तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रसाद ने शिवली थाना क्षेत्र के तीन शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण कर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और अन्य सुरक्षा बलों के ठहरने के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं का जायजा लिया।