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Kanpur News: कार सवार ने पंडा को कुचला, घायल

Fri, 16 Oct 2026 02:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:34 AM IST
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Car occupant runs over priest; priest injured
कानपुर। जाजमऊ के सिद्धनाथ मंदिर के पास एक कार सवार ने पंडा को कुचल दिया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती कराकर कार सवार मौके से भाग निकला। सिद्धनाथ मंदिर में एक युवक दर्शन करने के लिए आया था। वह दर्शन कर वापस घर लौट रहा था। कार के आगे जाजमऊ निवासी पंडा कल्लू बैठा हुआ था। कार चालक ने पंडा को कुचल दिया। कार सवार पहले तो भागने लगा था लेकिन लोगों की भीड़ जुटने पर वह रुक गया। कार सवार घायल को लेकर कांशीराम अस्पताल आया। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद युवक भाग निकला। थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी। संवाद
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