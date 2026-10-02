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Kanpur News: राष्ट्रीय कैरम प्रतियोगिता में छाए कैम्ब्रिज हाईस्कूल के खिलाड़ी

Fri, 02 Oct 2026 02:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:46 AM IST
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Cambridge High School players shine at the national carrom competition.
कानपुर। केरल के वेण्णिकुलम में 23 से 26 सितंबर तक राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप हुई। इसमें कैम्ब्रिज हाईस्कूल के खिलाड़ी छाए रहे। उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर दो रजत पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में सीआईएससीई के करीब 320 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।
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अंडर-17 डबल्स वर्ग में हमजा शादाब और इबाद इलाही की जोड़ी उपविजेता रही। अंडर-19 बालक डबल्स में स्राज़ील सिद्दीकी और इमाद खान ने दूसरा स्थान हासिल किया। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर विद्यालय की चेयरपर्सन रुचि कोहली, प्रधानाचार्या शैली धीर और खेल विभागाध्यक्ष संदीप निषाद ने उन्हें बधाई दी। विद्यालय प्रबंधन ने खिलाड़ियों के अभिभावकों और प्रशिक्षकों के सहयोग की सराहना की।
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