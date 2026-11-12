Kanpur News: 52 सीटों पर प्रभारियों की तैनाती से भाजपा ने तेज किया चुनावी प्रबंधन

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जानकारों के अनुसार इन प्रभारियों का मुख्य कार्य प्रत्येक सीट पर संगठनात्मक गतिविधियों की निगरानी करना होगा। वे स्थानीय पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों के बीच समन्वय बनाएंगे। साथ ही संगठन की तैयारियों का आकलन भी करेंगे। जिन क्षेत्रों में बूथ समितियां कमजोर हैं वहां सुधार के प्रयास किए जाएंगे। चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण, नए मतदाताओं को जोड़ने और सरकारी योजनाओं के प्रचार में इनकी भूमिका अहम होगी। प्रभारियों को बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से नियमित संवाद करना होगा। उन्हें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संगठन के बीच तालमेल भी बनाना होगा।नगर की सभी सीटों पर अलग-अलग रणनीति की जरूरतकानपुर नगर के सभी दस विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त करना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। सीसामऊ, आर्यनगर और छावनी जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरणों की अलग चुनौती है। गोविंदनगर, किदवईनगर, कल्याणपुर और महाराजपुर में स्थानीय मुद्दे तथा जातीय समीकरण अहम रहेंगे। बिठूर, बिल्हौर और घाटमपुर में ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंच बनाना भी एक चुनौती है। इसलिए सभी सीटों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार काम करने की जरूरत होगी।विपक्ष के लिए बढ़ी चुनौतीभाजपा ने सपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों से पहले ही प्रभारी नियुक्त कर संगठनात्मक सक्रियता का संदेश दिया है। इससे विपक्षी दलों पर भी अपने संगठन और बूथ प्रबंधन को मजबूत करने का दबाव बढ़ सकता है। इन नियुक्तियों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रभारी कार्यकर्ताओं को कितना एकजुट करते हैं। वे जनता के बीच पार्टी की पहुंच कैसे बढ़ाते हैं और स्थानीय असंतोष को कैसे दूर करते हैं।