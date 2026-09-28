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Kanpur News: जीव विज्ञान के प्रश्नों ने उलझाया, गणित ने छुड़ाए पसीने

Mon, 28 Sep 2026 01:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:28 AM IST
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Biology questions proved tricky; Mathematics made students sweat.
कानपुर। शहर में रविवार को 15 केंद्रों पर वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें पंजीकृत 6588 अभ्यर्थियों में से केवल 3159 ही शामिल हुए। कुल 3429 ने परीक्षा छोड़ दी। अभ्यर्थियों ने पेपर को कठिन बताया। उन्हें वन कानून, पर्यावरण और जीव विज्ञान के प्रश्नों ने जहां उलझा कर रखा, वहीं गणित के सवालों को हल करने में पसीने छूट गए।
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प्रश्न पत्र में लघु वन उपज में तेंदू पत्ता, बेंत और बांस, आरक्षित व संरक्षित वन में अंतर और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र से जुड़े प्रश्न पूछे गए। जीव विज्ञान में नर विषमयुग्मकता और क्रॉसिंग ओवर में प्रश्न आए। पर्यावरण खंड में ओजोन छिद्र और कार्बन स्त्रोत-सिंक से जुड़े सवाल पूछे गए। दूसरी पाली में विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुख्य परीक्षा हुई। इसके लिए 14 केंद्रों पर 6226 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें 3864 उपस्थित और 2362 अनुपस्थित रहे।
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बोले अभ्यर्थी
- एलपी इंटर कॉलेज में कासगंज से परीक्षा देने आए अभय प्रताप सिंह ने बताया कि 100 अंकों के प्रश्नपत्र में 60 अंक का पेपर बहुत कठिन था। जिसे हल करना मुश्किल रहा।
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- अलीगढ़ से परीक्षा देने आए दीपक कुमार ने बताया कि पेपर कठिन होने के साथ संतुलित था, लेकिन माइनस मार्किंग की वजह से इसे हल करने में परेशानी हुई।
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