Kanpur News: खो-खो में शिवाजी हाउस को 6-3 से हराकर भगत हाउस बना चैंपियन

विज्ञापन

शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रभारी संपत्ति प्रो. प्रवीण भाई पटेल, विभागाध्यक्ष डॉ. प्रभाकर पांडेय और इंट्राम्यूरल के सचिव अभिषेक मिश्रा ने किया। पहले मुकाबले में भगत हाउस ने आजाद हाउस को 9-8 से हराया। दूसरे मुकाबले में शिवाजी हाउस ने महाराणा हाउस को 13-12 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई।विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। बालक वर्ग में भगत हाउस के प्रांजुल को सर्वश्रेष्ठ रनर और शिवाजी हाउस के पुनीत कुमार को सर्वश्रेष्ठ चेजर चुना गया। बालिका वर्ग में भगत हाउस की आकांक्षा यादव सर्वश्रेष्ठ रनर और महाराणा हाउस की निष्ठा सर्वश्रेष्ठ चेजर बनीं। इस अवसर पर डॉ. आरपी सिंह, डॉ. श्रवण कुमार यादव, डॉ. आशीष कुमार कटियार, सौरभ तिवारी, अश्वनी मिश्रा, मोहित तिवारी, धर्मेंद्र कुमार चौहान और राहुल दीक्षित समेत शिक्षक मौजूद रहे।