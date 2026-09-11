Kanpur News: बैंक कर्मियों ने निकाला जुलूस, तीन दिन बंद रहेंगे बैंक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संयोजक रजनीश गुप्ता ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग का मुद्दा 8 मार्च 2024 में भारतीय बैंक संघ की ओर से स्वीकार किया जा चुका है। इसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया था। इसके बावजूद लगभग ढाई वर्षों से इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। सह संयोजक प्रवीण मिश्रा ने कहा कि पीएलआई योजना भेदभावपूर्ण है।आल इंडिया बैंक ऑफिसर्स के अंकुर मिश्रा, नेशनल कंफेडरेशन ऑफ बैंक इंप्लाइज के जय प्रकाश मिश्रा ने कहा कि बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मिलीं सेवा शर्तें किसी सरकार की ओर से उपहार में नहीं दी गई हैं। वेतन, अवकाश, स्थानांतरण सुरक्षा, पदोन्नति प्रक्रिया और अन्य सुविधाएं ट्रेड यूनियनों के दशकों के संघर्ष और द्विपक्षीय वार्ता का परिणाम हैं। आल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के अंकुर द्विवेदी ने कहा कि बैंक कर्मचारियों ने हर परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। 11 सितंबर के बाद 28, 29 और 30 सितंबर को फिर से हड़ताल की जाएगी। 26 अक्तूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का कार्यक्रम घोषित किया है। बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी बातचीत के माध्यम से समाधान चाहते हैं लेकिन एकतरफा एवं भेदभावपूर्ण नीतियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मौके पर विनय गोयनका, एसके मिश्र, मनोज तिवारी, राजकुमार, सुनील शुक्ला, अंकुर मिश्रा, राजेश कुमार श्रीवास्तव, अनुराग सिंह ,सौरभ सचान, जितेंद्र तोमर, दिनेश चंद्र, अंशुमान तिवारी आदि थे।