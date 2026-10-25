Kanpur News: डेंगू सूची में दिख रहा बहादुर शाह जफर नगर दिल्ली का निकला

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इस सीजन में डेंगू मरीजों की रिपोर्ट में बहादुर शाह जफर नगर का पता दर्ज होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि यह पता दिल्ली का है। अधिकारियों के मुताबिक यह पता एक निजी लैब की ओर से जुड़ रहा था। लैब की किसी भी शाखा में जांच कराने पर कुछ मरीजों के रिकॉर्ड में बहादुर शाह जफर नगर का पता दिखाई देने लगा था। तकनीकी त्रुटि या डेटा एंट्री में गलती के कारण यह विवरण शहर के स्थानीय पोर्टल पर अपडेट हो गया। शासन स्तर से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद विभाग ने संबंधित रिकॉर्ड की जांच की और गलत पता पोर्टल से हटा दिया। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी करने पर पता दिल्ली का पाया गया। इसके बाद उसे पोर्टल से हटा दिया गया। पोर्टल पर वास्तविक और सत्यापित आंकड़े ही प्रदर्शित हो रहे हैं।

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कानपुर। जिले में स्वास्थ्य विभाग की डेंगू मरीजों की सूची में दर्ज बहादुर शाह जफर नगर का पता दिल्ली का निकला। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद शासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग से स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद विभाग ने जांच कर पता गलत दर्ज होने की पुष्टि की और संबंधित विवरण पोर्टल से हटा दिया।