Kanpur News: मोतीझील में सवारियों से भरा ऑटो पलटा, चार घायल

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कानपुर। मोतीझील के सामने बृहस्पतिवार दोपहर तेज रफ्तार बाइक सवार को बचाने के प्रयास में सवारियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ऑटो चालक समेत चार लोग घायल हो गए। सभी को हैलट भेजा गया। ऑटो मोतीझील के सामने से गुजर रहा था। विपरीत दिशा में आए बाइक सवार को बचाने में चालक का ऑटो से नियंत्रण खो गया। वाहन सड़क पर पलट गया। घायलों में ऑटो चालक शुक्लागंज निवासी अरशद अहमद, कोटक महिंद्रा में कार्यरत कानपुर देहात के रूरा दंबूपुरवा की सीता, चुन्नीगंज कर्नलगंज निवासी भोलू और मो. शान शामिल हैं। स्वरूपनगर पुलिस का कहना है कि अगर कोई तहरीर देता है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद