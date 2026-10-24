औरैया टेसू-झेंझी पर्व: लोक संस्कृति की अनूठी बानगी, हल्दी-मेहंदी रस्म का आयोजन, डीजे की धुन पर थिरकीं महिलाएं

शहरों में जहां पुराने रीति-रिवाज दम तोड़ रहे हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज भी पुरानी परंपराओं को बनाए रखे हैं। औरैया के अछल्दा विकास खंड के नगरिया गांव में आज भी लोक संस्कृति की जड़ें गहरी हैं। यहां दशहरे के बाद मनाया जाने वाला टेशू-झेंझी विवाह पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रवार की रात गांव में एक अलग ही नजारा था। गांव निवासी भूपेंद्र सिंह के पुत्र अंकित उर्फ गोलू के घर झेंझी की हल्दी और मेहंदी की रस्म रखी गई।

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घर आंगन से लेकर गली तक लोकगीतों से गूंज उठा। गांव की महिलाओं और युवतियों ने दुल्हन की तरह सजी झेंझी को हल्दी लगाई हाथों पर मेहंदी रचाई उसके बाद मंगल गीत गाते हुए आशीर्वाद दिया। रात बढ़ने के साथ ही माहौल में मस्ती घुल गई। डीजे पर बुंदेली गाने बजे तो महिलाएं खुद को रोक नहीं पाईं और जमकर नाचीं। सबसे आकर्षण का केंद्र रहा झेंझी नचाने की परंपरा। जब झेंझी को नचाया गया, तो देखने वालों की भीड़ लग गई।