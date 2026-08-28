औरैया: रक्षाबंधन पर फ्री बस सेवा का असर, भगत सिंह चौराहा पर उमड़ी भीड़, बसों में चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की

औरैया जिले में रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं और बहन-बेटियों के लिए रोडवेज बस सेवा निशुल्क है। इसके चलते शुक्रवार को भगत सिंह चौराहे के पास बेला रोड पर कानपुर मार्ग पर चलने वाली बसों में सवारियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आजाद नगर और विकास नगर डिपो की बसें आते ही एक से दो मिनट में यात्रियों से फुल हो गईं। बस में सीट पाने के लिए महिलाओं और बहन-बेटियों को धक्का-मुक्की के बीच एक-दूसरे के ऊपर से होकर बस में चढ़ना पड़ा।

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बसों की संख्या बहुत अधिक नहीं होने के और देर आने के कारण यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। जैसे ही कोई बस चौराहे पर पहुंचती, उसमें सवार होने के लिए यात्रियों में मारामारी शुरू हो जाती। भीड़ अधिक होने के कारण बसों को निर्धारित स्थान पर अधिक देर रोकना भी संभव नहीं हो सका। चालक बस रोकते ही तेजी से यात्रियों को बैठाकर कानपुर की ओर रवाना होते नजर आए।