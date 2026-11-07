Kanpur News: छात्रवृत्ति पोर्टल की तकनीकी खामियों से अटके आवेदन

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पिछले वर्ष कई छात्रों ने माता-पिता के स्थान पर अपना आय प्रमाणपत्र अपलोड कर दिया था जिससे उनके आवेदन निरस्त हो गए थे। इस बार गलती सुधारकर सही प्रमाणपत्र लगाने के बावजूद पोर्टल उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। वहीं कोर्स बदलने वाले विद्यार्थियों के आवेदन भी संशोधन के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शुक्रवार को एचबीटीयू के छात्र अपनी समस्याएं लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम के पास पहुंचे।उन्होंने निदेशालय स्तर पर अधिकारियों से बात कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। जिले में 50 हजार से अधिक छात्र आवेदन कर चुके हैं। ऐसे में तकनीकी खामी दूर नहीं हुई तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र गौतम ने बताया कि छात्रों की समस्याओं के संबंध में निदेशालय से बात की गई है। जल्द ही समाधान कराया जाएगा। कोई भी छात्र छात्रवृत्ति से वंचित नहीं होगा।