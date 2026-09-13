Kanpur News: मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई ट्रॉप आई जांच, हृदय रोगियों को सहूलियत

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मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अंबरीश कुमार गुप्ता ने बताया कि ट्रॉप आई जांच के माध्यम से मरीज के खून में ट्रोपोनिन-आई प्रोटीन की मात्रा की जांच की जाती है। हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचने पर इसका स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी और अन्य लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में हार्ट अटैक की स्थिति का पता लगाने में यह जांच चिकित्सकों के लिए मददगार होगी। इमरजेंसी में आने वाले संदिग्ध हृदय रोगियों की समय पर जांच कर उपचार शुरू करने में सुविधा होगी। पहले जांच की सुविधा नहीं होने से कई मरीजों को बाहर रेफर करना पड़ता था।अब मेडिकल कॉलेज में ही जांच होने से उपचार में देरी कम होगी और गंभीर मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। हृदय रोग से जुड़ी अन्य आधुनिक जांचों की सुविधा भी शुरू करवाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन की सुविधा 24 घंटे संचालित की जाएगी। 24 घंटे जांच की सुविधा शुरू होने से सड़क हादसों में घायल मरीजों, गंभीर रोगियों और रात के समय अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को काफी राहत मिलेगी। जांच रिपोर्ट समय से मिलने पर चिकित्सकों को उपचार संबंधी निर्णय लेने में भी आसानी होगी।वहीं, अस्पताल में एमआरआई जांच की सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। इसके लिए जरूरी ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है। अब अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर सुविधा शुरू करने की तैयारी की है। एमआरआई की सुविधा शुरू होने के बाद मरीजों को जांच के लिए कानपुर समेत दूसरे शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।