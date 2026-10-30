Kanpur News: गांव के भेदी ने चोरों संग की थी 50 लाख की चोरी, चार गिरफ्तार

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वारदात में शामिल धर्मवीर के भाई अभिषेक उर्फ टेंगड़ को पुलिस हांडा शोरूम में चोरी के मामले में पहले जेल भेज चुकी है जबकि उन्नाव के गंगाघाट निवासी कुणाल निषाद अभी फरार है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए 730 ग्राम चांदी के जबकि 152 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए जिनकी कीमत 25 लाख रुपये बताई गई है।बिधनू के बाजपुर गांव निवासी अपूर्व बाजपेयी रेल मंत्रालय में दिल्ली में तैनात हैं जबकि भाई जीएसटी अधिकारी हैं। गांव में उनकी मां राधा देवी रहती है। सितंबर माह में लगातार बारिश के चलते घर में जलभराव होने से राधा बीते 27 सितंबर को गल्लामंडी चंदन नगर निवासी प्रमोद तिवारी के घर पर रहने चली गई थीं। 19 अक्तूबर को राधा घर पहुंची तो घर के प्रथम तल के कमरे के ताले टूटे हुए थे जबकि अंदर रखी अलमारी से एक किलो चांदी व 250 ग्राम सोने के आभूषण गायब थे। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि घटना की जानकारी होने पर पुलिस टीम ने जांच शुरू की तो गांव के कृष्णा यादव की भूमिका संदिग्ध मिली। आरोपी गांव से भी गायब मिला। कड़ी मिलाते हुए पुलिस महाराजपुर के शुभम सिंह तक पहुंच गई। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरी घटना का खुलासा हो गया।डीसीपी के मुताबिक, कृष्णा बाजपुर का ही रहने वाला है जबकि सगे भाई अभिषेक और धर्मवीर की बुआ इसी गांव में रहती हैं। इस लिए तीनों में दोस्ती थी। वहीं, शुभम सिंह और शुभम कुशवाहा महाराजपुर के आसपास गांव के हैं। दोनों टैंकरों से डीजल और तेल चोरी करते हैं। गंगाघाट निवासी कुणाल भी इन्हीं के साथ काम करता है। कृष्णा ने आरोपियों से कहा कि गांव में पानी भर गया है। कई लोग घर छोड़ कर जा चुके हैं। राधा देवी के घर मोटा माल मिलने की संभावना जताई। इसपर 30 सितंबर को दो बाइकों से पांच लोग पहुंचे। घटना को अंजाम देकर माल आपस में बांटा। कृष्णा को उसका हिस्सा दे दिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने माल बरामद किया।चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गुरुग्राम चले गए थे। कृष्णा एक कंपनी में काम करने लगा था, जबकि अन्य साथी भी अलग-अलग काम कर रहे थे। दूसरी घटना को मिलकर अंजाम देने आए थे, इससे पहले पुलिस ने पकड़ लिया।