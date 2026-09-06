कानपुर: वायुसेना के जवान संचित गुप्ता का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, जवानों ने दी सलामी

वायुसेना के जवानों ने दी सलामी

संचित गुप्ता को अंतिम विदाई देने के लिए वायुसेना के जवान भी खेरेश्वर सरैया गंगा घाट पहुंचे। जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी। इसके बाद पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। संचित गुप्ता की मौत की खबर से रूरा कस्बे में भी शोक का माहौल है। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।







