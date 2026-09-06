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कानपुर: वायुसेना के जवान संचित गुप्ता का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, जवानों ने दी सलामी

Sun, 06 Sep 2026 02:49 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Sun, 06 Sep 2026 02:49 PM IST
सार

Kanpur Dehat News: रूरा कस्बा निवासी वायुसेना के जवान संचित गुप्ता का पार्थिव शरीर रविवार को खेरेश्वर सरैया गंगा घाट पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

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Air Force Jawan Sanchit Gupta Cremated With Military Honours in Kanpur Dehat
फाइल फोटो संचित गुप्ता - फोटो : amar ujala

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संचित गुप्ता की किडनी में संक्रमण होने के कारण मौत हुई थी। जवान के पार्थिव शरीर के घाट पहुंचते ही परिवार और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी।

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Air Force Jawan Sanchit Gupta Cremated With Military Honours in Kanpur Dehat
सलामी देते जवान - फोटो : amar ujala

वायुसेना के जवानों ने दी सलामी

संचित गुप्ता को अंतिम विदाई देने के लिए वायुसेना के जवान भी खेरेश्वर सरैया गंगा घाट पहुंचे। जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी। इसके बाद पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। संचित गुप्ता की मौत की खबर से रूरा कस्बे में भी शोक का माहौल है। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।



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