Kanpur News: प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई

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इसकी रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाए। ये निर्देश बुधवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने दिए। कहा कि अस्पतालों में सर्वाधिक उपयोग होने वाली दवाओं एवं उनकी खपत का डाटा रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों पर कार्रवाई करेंगे। संवाद

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कानपुर। रोगियों को रेफर करने पर अस्पताल उसका कारण भी स्पष्ट करें ताकि ये चिह्नित किया जा सके कि अस्पताल में किस सुविधा, विशेषज्ञ या संसाधन की कमी के कारण रोगियों को दूसरे संस्थान में भेजना पड़ रहा है।