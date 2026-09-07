Kanpur News: गैर इरादतन हत्या का आरोपी गिरफ्तार

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कानपुर देहात। मंगलपुर थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार यादव ने बताया कि एसआई अवनीश कुमार वर्मा ने मुखबिर की सूचाना पर टीम के साथ झींझक सहकारी संघ के पास घेराबंदी कर दत्तपुर निवासी राजेंद्र को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ गांव के बाबू सिंह ने गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 10 अगस्त को राजेंद्र उसके घर के बाहर शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहा था। इसका पत्नी ने विरोध किया था। इससे नाराज राजेंद्र ने 11 अगस्त को पत्नी के गोबर डालने जाने के दौरान ई-रिक्शा से टक्कर मार दी और कई बार उसके ऊपर रिक्शा चढ़ा दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और 16 अगस्त को इलाज के दौरान की कानपुर नगर में मौत हो गई। पीड़ित ने दो लोगों पर साजिश करने की भी आशंका जाहिर की थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। (संवाद)