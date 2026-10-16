Kanpur News: तेज रफ्तार बस ने टक्कर मारने के बाद युवक को कुचला, मौत

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रसूलाबाद। नगर में कानपुर-रसूलाबाद मार्ग स्थित एक डिग्री कॉलेज के पास बृहस्पतिवार शाम को तेज रफ्तार बस आगे चल रहे बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद कुचलती हुई निकल गई। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी विमलेश कुमार ने बताया कि बेटा वैभव उर्फ ओमी पांडेय (28) अविवाहित था। वह मोबाइल एसेसरीज का सेल्समैन था। बृहस्पतिवार को काम करने के बाद बेटा धर्मगढ़ बाबा मंदिर परिसर में लगे मेला में घूमने के लिए निकला था। रसूलाबाद में पहुंचने पर पीछे से आई तेज रफ्तार बस ने बेटे की बाइक में टक्कर मार दी। इससे बेटा सड़क पर गिर गया। बस बेटे के सिर को कुचलती हुई निकल गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अनहोनी पर मां इंद्रा, भाई अभिषेक व परिजन रोने लगे। थानाध्यक्ष एसएन सिंह ने बताया कि हादसा कर भागे बस चालक की तलाश की जा रही है। मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)