Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   A tractor-trolley parked on the roadside overturned into a ditch, killing the driver.

Kanpur News: सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली खड्ढ में पलटी, दबने से चालक की मौत

Sat, 14 Nov 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
A tractor-trolley parked on the roadside overturned into a ditch, killing the driver.
रसूलाबाद। ककवन नहर स्थित सीएचसी के सामने शुक्रवार रात सड़क किनारे चालू हालत में खड़ी ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली आगे बढ़ने लगी। इस पर पास मौजूद चालक ने ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया तब तक ट्रैक्टर-ट्रॉली खड्ड में पलट गई। ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से चालक की मौत हो गई।
विज्ञापन

चौबेपुर असालतगंज निवासी अमित कुमार पुत्र रामबाबू तिवारी शुक्रवार रात को ईंट-भट्ठे से ट्रैक्टर-ट्रॉली में ईंटें लादकर बिल्हौर से रसूलाबाद की ओर आ रहे थे। ककवन नहर के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने उन्होंने ट्रैक्टर को चालू हालत में सड़क किनारे खड़ा कर दिया और पास की दुकान पर मसाला खरीदने चले गए। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर आगे बढ़ने लगा। यह देख अमित उसे रोकने और नियंत्रित करने के लिए दौड़े लेकिन सफल नहीं हो सके।
विज्ञापन

ट्रैक्टर-ट्रॉली खड्ड में पलट जाने से वह ट्रैक्टर के नीचे दब गए। पास मौजूद लोगों ने उनको ट्रैक्टर के नीचे से निकाल कर सीएचसी रसूलाबाद पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए हैलट रेफर कर दिया। हैलट पहुंचने पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। अनहोनी पर पत्नी अंकिता, बेटा यश, पारस और परिजन रोने लगे। थानाध्यक्ष एसएन सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed