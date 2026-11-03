Kanpur News: भाजपा की पांच महिला कार्यकर्ताओं की टोली संभालेगी बूथ

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बैठक में वर्ष 2010 से अब तक महिला मोर्चा की वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी शामिल हुईं। संदेश दिया गया कि आगामी चुनाव में भाजपा का महिला मोर्चा केवल प्रचार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर बूथ पर चुनावी मोर्चे की कमान संभालेगा। बूथ स्तर पर पांच महिला कार्यकर्ताओं की टोली गठित करने का निर्णय लिया गया।भाजपा उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी मेघा कुलकर्णी ने कहा कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत महिला कार्यकर्ता हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने कहा कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जब संकल्प लेकर मैदान में उतरती है तो परिणाम भी ऐतिहासिक होते हैं। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू ने कहा कि भाजपा में महिलाओं को सम्मान के साथ नेतृत्व और निर्णय लेने का अवसर भी मिलता है।इस मौके पर महापौर प्रमिला पांडेय, विधायक नीलिमा कटियार, महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष मोना शुक्ला, भाजपा प्रदेश मंत्री किरण निषाद, महिला मोर्चा की क्षेत्रीय प्रभारी नीतू सिंह, जिला प्रभारी दक्षिण रत्ना पांडेय आदि मौजूद रहीं।