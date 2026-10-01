Kanpur News: मेले में 763 अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग, 454 का चयन

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मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यमंत्री व सिकंदरा से विधायक अजीत सिंह पाल ने किया। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही युवाओं को कड़ी मेहनत, कौशल विकास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जिला सेवायोजन अधिकारी विपिन कुमार यादव ने बताया कि मेले में निजी क्षेत्र की 17 कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने अभ्यर्थियों को कंपनी से संबंधित जानकारी दी। साथ ही आवेदकों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे मेलों का आयोजन आगे भी निरंतर जारी रहेगा। महाविद्यालय के प्रबंधक अनिल पोरवाल, प्राचार्य अरविंद कुमार द्विवेदी व शिक्षक व कर्मचारी मौजूद रहे। (संवाद)

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कानपुर देहात। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को जिला सेवायोजन कार्यालय की तरफ से राजपुर के श्री रामप्रकाश पोरवाल महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 763 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, इसमें 454 का चयन हुआ, जिन्हें राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार ने चयन पत्र प्रदान किए।