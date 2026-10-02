Kanpur News: गांधी जी के विचार आज भी हैं प्रासंगिक

विज्ञापन



स्कूल के निदेशक डॉ. अमित कुमार ने कहा कि गांधी जी के विचार आज की सामाजिक चुनौतियों में प्रासंगिक हैं। मुख्य वक्ता विमल तिवारी ने सामाजिक विभाजन और हिंसा के बीच गांधी के मानवता केंद्रित विचारों पर चर्चा की। डीबीएस कॉलेज के शिक्षाशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो. सुनील कुमार उपाध्याय ने गांधी दर्शन के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव बताए। कुलसचिव प्रो.राकेश कुमार मिश्रा ने गांधी के आर्थिक दर्शन पर प्रकाश डाला।

विज्ञापन

कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में गांधी जयंती सेवा अभियान के तहत संगोष्ठी हुई। इसमें समकालीन समाज में गांधीवादी विचारों की प्रासंगिकता पर चर्चा की गई।