Kanpur News: दो दिन में ढह गए 36 कच्चे आशियाने

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डेरापुर तहसील के टिढ़वा गांव में बुधवार को कच्चे घर की छत ढहने से मलबे की चपेट में आकर बुजुर्ग बिटोला देवी घायल हो गईं। वह बाहर की तरफ बैठी थीं। छत गिरने से मिट्टी उनपर आकर गिरी। परिजन उन्हें रूरा अस्पताल ले गए, वहां उपचार के बाद घर वापस ले आए। इधर नन्थू गांव में शालिनी देवी के घर में भूसा रखने वाले कमरे की कच्ची छत ढह गई।इसी गांव में सुमन देवी के घर की छत गिर गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं, भड़ावल निवासी अवधेश कुमार के कच्चे कमरे की छत गिर गई। तहसीलदार देशराज भारतीय ने बताया कि लेखपालों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है।अकबरपुर तहसील के करबक में राजरानी का कच्चा घर आंशिक रूप से ढह गया। अकबरपुर नगर के कालीगंज में सुशील कुमार के कच्चे घर की छत गिर गई। कुईतमंदिर गांव में विजय श्री व बेबी के कच्चे घर की छत गिर गई। जसौरा वीरसिंह पुरा में राम सिंह, छेदालाल, सुरेंद्र कुमार व राकेश कुमार के कच्चे घर ढह गए। खनपना में ऊषा देवी और शहजहांपुर निनायां में अभिषेक का कच्चा घर गिर गया। भड़कुरा बारा में रमा व रंगीता के कच्चे घर की छत ढह गई। तिलौंची में बारिश से अनिकेत का कच्चा घर ढह गया।इधर, सिकंदरा तहसील क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में संजय कुमार के कच्चा घर की छत भरभराकर गिर गई। एसडीएम ऊषा सिंह ने बताया कि लेखपाल की रिपोर्ट की जांच कराकर पीड़ित को मदद दिलाई जाएगी। रसूलाबाद तहसील के समस्तपुर न्योराज में बुजुर्ग विष्णु कुमारी बुधवार सुबह 10 बजे झोपड़ी में खाना बना रही थी। कच्ची दीवार गिर गई। गनीमत रही कि विष्णु कुमारी चपेट में नहीं आईं।