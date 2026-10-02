Kanpur News: जिला स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए 2500 लोगों ने किए हस्ताक्षर

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रूरा। नगर के रेलवे स्टेशन को जिला स्तर का स्टेशन बनाए जाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है। बृहस्पतिवार को अभियान के तीसरे दिन तक करीब ढाई हजार लोगों ने मुहिम से जुड़कर हस्ताक्षर किए। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने बताया कि हरनाम यादव, जगदीप गुप्ता, विष्णु प्रताप सिंह, मोनू सिंह गौर व दुर्गेश दीक्षित सहित अन्य व्यापारियों की अलग-अलग टोली बना कर अभियान चलाया जा रहा है। नगर के डेरापुर-रूरा मुख्य मार्ग, भटौली, रामनगर व सिंधी भट्ठा सहित आस पास के क्षेत्रों में अभियान चलाकर करीब पांच सौ लोगों ने हस्ताक्षर किए। अब तक कुल 2500 लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसके तहत पांच हजार लोगों को अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में हस्ताक्षर संबंधित अभिलेखों को ज्ञापन में अटैच कर डीएम से लेकर रेल विभाग के उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएगे। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएंगी। (संवाद)