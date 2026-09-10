फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   250 cricketers showcased their skills at the UPCA selection trials.

Kanpur News: यूपीसीए के चयन ट्रायल में 250 क्रिकेटरों ने दिखाया दम

Thu, 10 Sep 2026 02:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
250 cricketers showcased their skills at the UPCA selection trials.
कानपुर। उत्तर प्रदेश रणजी टीम में जगह बनाने के लिए प्रदेश भर के क्रिकेटरों के बीच कांटे की टक्कर है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से बुधवार को कमला क्लब में हुए रणजी ट्रॉफी के ट्रायल में करीब 250 सीनियर खिलाड़ियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयनकर्ताओं ने बल्लेबाजों, गेंदबाजों और विकेट कीपर के कौशल को परखा।
विज्ञापन

ट्रायल में शहर के 12 क्रिकेटरों के अलावा अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली, पीलीभीत, लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और ग्रेटर नोएडा समेत 25 से अधिक जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यूपीसीए की सीनियर चयन समिति के प्रमुख व पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, रिजवान शमशाद और शशिकांत खांडेकर ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बारीकी से मूल्यांकन किया। खिलाड़ियों को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर नेट्स पर उतारा गया। बल्लेबाजों की तकनीक, शॉट और टाइमिंग के साथ गेंदबाजों की रफ्तार, नियंत्रण और सही लाइन-लेंथ पर फोकस रहा। विकेट कीपर की फुर्ती, कैचिंग और स्टंपिंग क्षमता परखी। प्रवीण कुमार ने युवा तेज गेंदबाजों को सटीक लेंथ पर गेंद डालने और गेंदबाजी में निरंतरता बनाए रखने के गुर सिखाए। शशिकांत खांडेकर ने बल्लेबाजों के शॉट चयन और तकनीकी दक्षता पर नजर रखी।
विज्ञापन


90 खिलाड़ियों की अगली परीक्षा
ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर करीब 90 खिलाड़ियों को चयन मुकाबलों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन खिलाड़ियों को आगे चयन मैच और कैंप में प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों के लिए प्रदेश रणजी टीम में जगह बनाने का रास्ता खुलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed