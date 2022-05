उड़ान को लगे पंख: 186 छात्रों ने पार की मारुति की चुनौती, न्यू हॉलैंड देगी अप्रेंटिसशिप का मौका

{"_id":"6279c3f31ac7512e6e5c7d4b","slug":"186-students-of-government-iti-kanpur-selected-in-maruti-company","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"उड़ान को लगे पंख: 186 छात्रों ने पार की मारुति की चुनौती, न्यू हॉलैंड देगी अप्रेंटिसशिप का मौका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 10 May 2022 07:17 AM IST