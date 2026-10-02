Kanpur News: विपरीत दिशा, बिना हेलमेट बुलेट चलाने पर 13 हजार का चालान
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:24 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:24 AM IST
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कानपुर। जीटी रोड स्थित बगिया क्रॉसिंग पर दोपहर करीब एक बजे यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट और विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर बुलेट सवार का 13 हजार रुपये का चालान किया। उसकी बुलेट में बदला हुआ साइलेंसर भी लगा था।
यातायात निरीक्षक संजीव कुमार पाल ने बताया कि चालक की पहचान सिद्धार्थ सिंह के रूप में हुई। बिना हेलमेट एक हजार, विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर दो हजार, बदले हुए साइलेंसर पर पांच हजार और अन्य धाराओं में पांच हजार रुपये का चालान किया गया। इस तरह कुल 13 हजार रुपये का चालान हुआ है। (संवाद)
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यातायात निरीक्षक संजीव कुमार पाल ने बताया कि चालक की पहचान सिद्धार्थ सिंह के रूप में हुई। बिना हेलमेट एक हजार, विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर दो हजार, बदले हुए साइलेंसर पर पांच हजार और अन्य धाराओं में पांच हजार रुपये का चालान किया गया। इस तरह कुल 13 हजार रुपये का चालान हुआ है। (संवाद)
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