Kannauj News: बारिश में सड़क किनारे तौलिए में लिपटी मिली नवजात

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कन्नौज। सौरिख-छिबरामऊ मार्ग पर ईशन नदी पुल से गुजर रहे राहगीरों की नजर शुक्रवार को सड़क किनारे कपड़े की एक पोटली पर पड़ी, उन्हें किसी अनहोनी की शंका हुई। राहगीरों ने पास जाकर देखा तो तौलिए में नवजात बच्ची लिपटी थी। राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने छिबरामऊ के दंपती को नवजात बच्ची को सौंप दिया। जानकारी पर चाइल्ड लाइन की टीम की छाया राठौर व अनुराग सिंह पहुंचे। उन्होंने दंपती से नवजात बच्ची के बारे में पूछताछ की और इसके बाद बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया