Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:41 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 22.00
न्यूनतम : 21.00
-- -- -- -- --
सूर्योदय: 06:00
सूर्यास्त: 06:02
-- -- -- -- --
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
-- -- -- -- -- ---
मेला
तालग्राम: रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर में मेला सुबह 07 बजे से।
-- -- -- -- --
तर्पण
छिबरामऊ : गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
-- -- -- -- ---
टीकाकरण
छिबरामऊ : सभी स्वास्थ्य केंद्रों के बूथों पर टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
-- -- -- --
प्रतियोगिता
छिबरामऊ : हीरालाल वीएन इंटर कॉलेज में चित्र सेवा प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से।
-- -- -- --
मूर्ति विसर्जन
तिर्वा : श्रीगणेश मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा सुबह 11 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- --
शनि चालीसा
अमोलर : श्यामा श्याम मंदिर और सकरावारा शनि मंदिर में शनि चालीसा पाठ शाम 06 बजे से।
-- -- -- -- -- ---
व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 22.00
न्यूनतम : 21.00
सूर्योदय: 06:00
सूर्यास्त: 06:02
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
मेला
तालग्राम: रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर में मेला सुबह 07 बजे से।
तर्पण
छिबरामऊ : गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
टीकाकरण
छिबरामऊ : सभी स्वास्थ्य केंद्रों के बूथों पर टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता
छिबरामऊ : हीरालाल वीएन इंटर कॉलेज में चित्र सेवा प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से।
मूर्ति विसर्जन
तिर्वा : श्रीगणेश मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा सुबह 11 बजे से।
शनि चालीसा
अमोलर : श्यामा श्याम मंदिर और सकरावारा शनि मंदिर में शनि चालीसा पाठ शाम 06 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713