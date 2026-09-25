Kannauj News: सीडीओ ने 10 कार्यकर्ताओं का किया सम्मान
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:40 PM IST
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कन्नौज। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ विकास भवन के हर्षवर्धन सभागार में हुआ। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह अभियान 25 सितंबर से सात अक्तूबर तक चलेगा।
कार्यक्रम के दौरान सीडीओ ने 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी वितरित की और उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर सात गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की रस्म और एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया गया। कार्यकर्ताओं के बीच रेसिपी प्रतियोगिता आयोजित हुई और आकर्षक रंगोली बनाई गई, जिसके जरिए पौष्टिक आहार का संदेश दिया गया। सीडीओ ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मातृ-शिशु स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। बच्चों के स्वस्थ विकास और गर्भवती व धात्री महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में उनकी भूमिका अहम है।
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कार्यक्रम के दौरान सीडीओ ने 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी वितरित की और उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर सात गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की रस्म और एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया गया। कार्यकर्ताओं के बीच रेसिपी प्रतियोगिता आयोजित हुई और आकर्षक रंगोली बनाई गई, जिसके जरिए पौष्टिक आहार का संदेश दिया गया। सीडीओ ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मातृ-शिशु स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। बच्चों के स्वस्थ विकास और गर्भवती व धात्री महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में उनकी भूमिका अहम है।
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