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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पॉमेला श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष लोक अदालत में लंबित यातायात चालानों के निस्तारण के लिए सभी न्यायाधीश उपलब्ध रहेंगे। इसका उद्देश्य अधिक-से-अधिक लंबित मामलों का सरल और सुलभ प्रक्रिया के माध्यम से निस्तारण करना है। जिन वाहन स्वामियों के चालान लंबे समय से लंबित हैं, वह इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि चालान की धनराशि जमा करने के लिए पेमेंट सेतु एप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।इससे भुगतान की प्रक्रिया आसान होगी और वाहन स्वामियों को अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन से अपील की कि वह अपने लंबित चालानों का विवरण लेकर निर्धारित तिथि पर जनपद न्यायालय परिसर पहुंचें और विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं। इससे लंबित प्रकरणों का निस्तारण होने के साथ वाहन स्वामियों को भी राहत मिल सकेगी।