फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Yellow House wins Kho-Kho trophy in an exciting contest

Jhansi News: रोमांचक मुकाबले में येलो हाउस ने जीती खो-खो ट्रॉफी

Wed, 04 Nov 2026 01:29 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Yellow House wins Kho-Kho trophy in an exciting contest
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मऊरानीपुर। सेंट मैरीज़ स्कूल मढ़ा में इंटर हाउस खेल प्रतियोगिताओं के तहत मंगलवार को येलो हाउस और ग्रीन हाउस के बीच खो-खो का फाइनल मुकाबला हुआ। रोमांचक मुकाबले में येलो हाउस ने ग्रीन हाउस को 9 अंकों से पराजित कर प्रतियोगिता की ट्रॉफी अपने नाम की।

मुख्य अतिथि बंगरा ब्लॉक प्रमुख इं. भारती आर्या रहीं। विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर रिचर्ड ने अतिथि का स्वागत किया। प्रतियोगिता की शुरुआत में मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य फादर रिचर्ड ने कहा कि खेल केवल जीत-हार का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये जीवन में संघर्ष करने, चुनौतियों का सामना करने और आपसी सम्मान की सीख देते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed