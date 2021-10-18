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शिवपुरी/पोहरी। पोहरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माधव ज्योति इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद फीता काटकर विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। यह विद्यालय केंद्रीय मंत्री के पिता की स्मृति में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री एवं विद्यालय के संस्थापक सुरेश धाकड़ राठखेड़ा उपस्थित थे। अनेक जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक भी मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कामना की। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। संवाद