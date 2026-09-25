Jhansi News: दो पक्ष भिड़े, जमकर हुई मारपीट

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मऊरानीपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नदी पार कटरा मोहल्ले में पड़ोसियों के बीच मारपीट और घर में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया है। मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर देकर एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं।नदी पार कटरा निवासी नीतू ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि पड़ोसी राजेश अहिरवार, सीताराम, अभिषेक तथा सुशील ने उसे व पति शिवराम को रास्ते में रोककर मारपीट की। जब उनके सास-ससुर बचाव के लिए आए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि इसके बाद दबंगों ने उनके घर में घुसकर लोहे के सरिये से हमला कर दिया। हमले में उसके सिर, आंख और गाल पर गंभीर चोटें आई हैं।वहीं, दूसरी ओर सुशीला ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि पड़ोसी चोखेलाल, शिवराम, कमलेश बाबू, राजा, नंदू, नीतू और शिवराम की मां उनके घर के बाहर आकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उक्त लोग जबरन मकान के भीतर घुस आए और मारपीट करने लगे। बीच-बचाव करने आई उनकी सास कलावती के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं।पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद