Jhansi News: चचेरी बहन को धमकाया

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टोड़ी फतेहपुर। थाना क्षेत्र के ग्राम विक्रमपुरा सानी निवासी लक्ष्मी गुप्ता ने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि मेरी दादी रामदुलारी (70) ने अपने नाम की कृषि योग्य जमीन पर केसीसी बनवाया था, जिसमें उसे नाॅमिनी बनाया था। इसी बात को लेकर चचेरा भाई दिनेश उर्फ दीपू गुप्ता रुष्ट हो गया। उसने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। फोन पर भी कई बार धमकी दी है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद