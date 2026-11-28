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झांसी। सीपरी बाजार में सेंट्रल होटल के पीछे स्थित चौधरी मार्केट में चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर जा घुसे। चोर वहां से लैपटॉप समेत अन्य वस्तुएं चोरी कर ले गए। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रक्सा निवासी गौरव गुप्ता ने पुलिस को बताया कि पहली मंजिल स्थित चौधरी मार्केट में नव एजेंसीज नाम से उनकी दुकान है। रोजाना की तरह बुधवार रात दुकान बंद करके वह घर चले गए। इस दौरान अज्ञात चोर शटर तोड़कर अंदर जा घुसे। चोर दुकान के अंदर रखे लैपटॉप उठा ले गए। सूचना मिलने पर सीपरी बाजार थाने के उपनिरीक्षक प्रदीप शर्मा ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। ब्यूरो