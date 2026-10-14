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Jhansi News: आवास दिलाने के नाम पर पांच हजार हड़पे

Wed, 14 Oct 2026 01:58 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:58 AM IST
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They grabbed five thousand in the name of providing housing
मऊरानीपुर। लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम गुढ़ा निवासी आनंद कुमार ने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद गांव की पंचायत सहायक माधुरी राजा के पिता देवी सिंह ने आवास स्वीकृत कराने का झांसा देकर उससे पांच हजार रुपये ले लिए। आरोप है कि पैसा दिए एक वर्ष बीत जाने के बाद भी जब आवास की सूची आई, तो उसमें उसका नाम नहीं था। जब आरोपी देवी सिंह से रुपए वापस मांगे, तो वह जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करने लगा। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद
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