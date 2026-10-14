Jhansi News: बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी, प्राथमिकी दर्ज

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मऊरानीपुर। टोड़ीफतेहपुर निवासी मनोहर लाल ने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि वह वर्तमान में मऊरानीपुर के परवारीपुरा मोहल्ले में सुमित खरे के मकान में किराये से रहता है। दस अक्तूबर को उनके बंद मकान में ताला तोड़कर मलऊ की पुलिया के पास निवासी बृजेंद्र पाल सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ी झुमकी, एक जोड़ी झाला व करीब 500 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी कर ले गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद