फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The Shri Narsingh Ramlila begins today; artists from Vrindavan Dham will stage the performance.

Jhansi News: आज से होगी श्री नृसिंह रामलीला, वृंदावन धाम के कलाकार करेंगे मंचन

Sat, 10 Oct 2026 02:28 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
The Shri Narsingh Ramlila begins today; artists from Vrindavan Dham will stage the performance.
ललितपुर। परंपरागत श्री नृसिंह रामलीला का 57वां भव्य आयोजन शनिवार को सायं 7 बजे से मंगल प्रारंभ होगा। श्री नृसिंह रामलीला के आयोजन समिति की बैठक महंत गंगादास के सानिध्य में संपन्न हुई। जिसमें लीला की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए दायित्व सौंपे गए।
विज्ञापन

समिति के अध्यक्ष पंडित राजीव बबेले ने बताया कि श्री धाम वृंदावन के श्रेष्ठ कलाकारों द्वारा प्रभु श्रीराम के आदर्श जीवन चरित्र का भावपूर्ण मंचन किया जाएगा। लीला स्थानीय नृसिंह रामलीला मंच पर नित्य रात्रि 7 बजे से प्रारंभ होगी, सभी भक्त जनों से आग्रह है कि सपरिवार पधारकर पावन चरित्र का दर्शन करें। लीला हेतु भव्य मंडप तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि समिति के पदाधिकारी विभिन्न व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। रामलीला का समापन 21 अक्तूबर को राज्याभिषेक लीला के साथ संपन्न होगा। बैठक में विवेक सड़ैया, प्रदीप चौबे, अजय तिवारी नीलू, निखिल तिवारी, मनमोहन जडिया, नरेंद्र कडक़ी, हरिशंकर साहू, राजेंद्र बाजपेई, मुन्नालाल जैन, आरके अग्रवाल, सुभाष जायसवाल आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed