Jhansi News: श्रीराम के जयघोष के बीच निकली राम बरात, बरसे फूल

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बरात के शुभारंभ से पहले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और गुरु विश्वामित्र का पूजन किया गया। होटल संचालक कैलाश नारायण गुप्ता और मयंक गुप्ता ने भी पूजन में भाग लिया। विनय शर्मा समेत कई लोगों ने भगवान का तिलक किया। अगौरी पार्टी ने नृत्य और करतब दिखाए, जबकि बीना की ढोल पार्टी ने समां बांधा। उरई के बहुरूपिये और चार बैंड ने धार्मिक गीतों से माहौल को भक्तिमय बनाया। बरात सदर बाजार का भ्रमण करते हुए रामलीला मैदान पर समाप्त हुई, जहां कमेटी ने मंगल आरती की। बड़ाबाजार रामलीला मंच पर हुए वनवास लीला मंचन के दौरान अध्यक्ष ओमप्रकाश तिवारी और अन्य सदस्य उपस्थित रहे।बरात का जगह-जगह हुआ स्वागतबरात में सबसे आगे अगौरी पार्टी नृत्य करती चल रही थी। उनके पीछे बीना की ढोल पार्टी अपनी थापों से लोगों का मन मोह रही थी। उरई के बहुरूपिये और नगर के चार बैंड धार्मिक गीत बजा रहे थे। बरात में शामिल लोगों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यवाहक अध्यक्ष विजय प्रकाश पटैरिया, महामंत्री वरुण जैन और कोषाध्यक्ष रोहित गुप्ता मौजूद थे।