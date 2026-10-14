Jhansi News: ग्वालियर-बलरामपुर एक्सप्रेस 20 कोच के साथ चलेगी

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झांसी रेल मंडल के पीआरओ मनोज सिंह ने बताया कि ग्वालियर-बलरामपुर-ग्वालियर साप्ताहिक एक्सप्रेस अप और डाउन में कोचों की संख्या बढ़ाई गई है। इसकी वजह न सिर्फ वर्तमान में ट्रेन फुल चल रही है बल्कि आगामी त्योहार पर उमड़ने वाली भीड़ को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। उन्होंने बताया ग्वालियर-बलरामपुर एक्सप्रेस अप में 14, 21 और 28 अक्तूबर दिन बुधवार तथा बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस डाउन में 15, 22 और 29 अक्तूबर के दिन बृहस्पतिवार को संचालन 20 कोच के साथ होगा। इनमें एक लगेज एवं दिव्यांगजन के अनुकूल कोच, एक लगेज एवं सामान्य श्रेणी कोच, चार सामान्य श्रेणी कोच, सात स्लीपर, पांच एसी तृतीय श्रेणी, एक एसी तृतीय श्रेणी इकॉनमी और एक एसी प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी संयुक्त कोच होंगे। ब्यूरो



झांसी। रेल प्रशासन ने ग्वालियर-बलरामपुर-ग्वालियर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार को 20 कोच के साथ चलेगी।