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Jhansi News: बुजुर्गों ने देखा फिल्म हनुमान अंश का विशेष प्रदर्शन

Thu, 01 Oct 2026 02:03 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:03 AM IST
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Senior citizens watched a special screening of the film Hanuman Ansh.
झांसी। ओल्ड एज होम के करीब 40 बुजुर्गों के लिए बुधवार को एक सिनेमा हॉल में फिल्म हनुमान अंश का विशेष प्रदर्शन आयोजित किया गया। हेमंत खन्ना चैरिटेबल फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया।
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यह आयोजन जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव की अनुमति से हुआ। डॉ. नीति शास्त्री ने भी इसमें महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आयोजकों ने बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम से सिनेमा हॉल तक आने-जाने की पूरी व्यवस्था की थी। फिल्म देखने के बाद सभी बुजुर्गों ने अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने इसे अपने जीवन का एक सुखद और यादगार अनुभव बताया। आयोजकों का लक्ष्य बुजुर्गों के जीवन में सकारात्मकता लाना और एकाकी जीवन में खुशी के पल जोड़ना था।
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यह फिल्म चिल्लाती नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे दिल में उतरती है। इसमें नीब करौली बाबा को कोई सुपरहीरो दिखाने के बजाय उनकी सरल जीवनशैली और अनुभवों को दिखाया गया है।
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- उर्मिला देवी

फिल्म का मुख्य संदेश ‘प्रेम करो, सेवा करो और राम को याद करो’ काफी प्रेरित कर रहा है। यह फिल्म बिना किसी बड़े ड्रामे या जबरन ठूंसे गए वीएफएक्स के भावनाओं से जुड़ती है।
-शीला शर्मा
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