Jhansi News: बुजुर्गों ने देखा फिल्म हनुमान अंश का विशेष प्रदर्शन

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यह आयोजन जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव की अनुमति से हुआ। डॉ. नीति शास्त्री ने भी इसमें महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आयोजकों ने बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम से सिनेमा हॉल तक आने-जाने की पूरी व्यवस्था की थी। फिल्म देखने के बाद सभी बुजुर्गों ने अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने इसे अपने जीवन का एक सुखद और यादगार अनुभव बताया। आयोजकों का लक्ष्य बुजुर्गों के जीवन में सकारात्मकता लाना और एकाकी जीवन में खुशी के पल जोड़ना था।00000000यह फिल्म चिल्लाती नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे दिल में उतरती है। इसमें नीब करौली बाबा को कोई सुपरहीरो दिखाने के बजाय उनकी सरल जीवनशैली और अनुभवों को दिखाया गया है।- उर्मिला देवीफिल्म का मुख्य संदेश ‘प्रेम करो, सेवा करो और राम को याद करो’ काफी प्रेरित कर रहा है। यह फिल्म बिना किसी बड़े ड्रामे या जबरन ठूंसे गए वीएफएक्स के भावनाओं से जुड़ती है।-शीला शर्मा