Jhansi News: गड्ढों में रास्ते गायब और टूटी पुलिया से उम्मीदें लाचार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

रजपुरा के पूर्व प्रधान भीम प्रताप समेत ग्राम प्रधान हरिहर प्रसाद, उपेंद्र पटेल, लकी महाराज, पिंटू पटेल, महेन्द्र पटेल, मानसिंह राजा, विजय पांचाल, लोकेन्द्र कुशवाहा, नीरू पटेल, विजय पांचाल, शिवचरण कुशवाहा, कल्लू मुखिया, मथुरा कुशवाहा, रवि अहिरवार, दुर्गा परिहार, रामेश्वर साहू, हरि साहू, ब्रजेन्द्र वर्मा, जितेंद्र सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि सैकड़ों वर्ष पुरानी यह पुलिया बारिश की वजह से तबाह हो चुकी है और सड़क बर्बाद हो चुकी है जिससे कई गांवों का सम्पर्क मार्ग और आवागमन सब बाधित हो गया है साथ ही गौरैया इंटर कॉलेज जाने वाले सैकड़ों बच्चों को प्रतिदिन बहुत समस्या का सामना कई दिनों से करना पड़ रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम रजपुरा से गौरैया इंटर कॉलेज गैराहा तक का यह मार्ग है इसी बीच में यह अंग्रेजों के जमाने की कई दशकों वर्ष पुरानी पुलिया है जो कई बार क्षतिग्रस्त हो चुकी है, शासन को कई बार बताया गया परंतु अब तक कोई देखने तक नहीं आया।इनका कहना है- पूर्व प्रधान भीम प्रताप सिंह ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने की पुलिया और सड़क दोनों अति वर्षा की वजह से टूट चुकी है, शासन से सड़क और पुलिया का नया निर्माण कराने की मांग की गई है।-कुलदीप सेन ने बताया विद्यालय जाने के लिए प्रतिदिन बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टूटी सड़क को देखने अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं।- लकी नायक ने कहा कि यह एकल और प्रमुख रास्ता है जोकि कई गांवों को जोड़ता है लेकिन यह रास्ता अवरुद्ध होने से और पुलिया टूटने से दुकानदार, किसान और नौकरी पेशा लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उच्च अधिकारी इस ओर तुरंत ध्यान दें।-समाजसेवी मान सिंह राजा ने बताया कि इस मार्ग से आवागमन बाधित होने से इलाज के लिए लोगों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी हो रही है साथ ही अगर जल्द इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बारिश होने से आगामी दिनों में और भी खतरा बढ़ सकता है।