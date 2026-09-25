Jhansi News: बंगरा बीआरसी में लगा आरओ वॉटर फिल्टर
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:54 AM IST
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बंगरा। विकासखंड बंगरा के ब्लॉक संसाधन केंद्र में आरओ वॉटर फिल्टर स्थापित किया गया है। ब्लॉक प्रमुख भारती आर्य ने इसका लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस फिल्टर से छात्र-छात्राओं को शुद्ध पेयजल मिलेगा। विद्यालय स्टाफ, एनपीआरसी और केंद्र पर आने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों को भी लाभ होगा। इस अवसर पर एआरपी बसन्त पटेल, रजनीश मौर्य, सचिन सिंह, दिनेश यादव, लिपिक राजू तिवारी, लेखाकार वीरेंद्र प्रजापति, प्रजेश पटेरिया, आयुष साहू, भूपेन्द्र कुमार, टीकाराम श्रीवास आदि मौजूद रहे। संवाद
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